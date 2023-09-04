Горячие новости с фронта: ВСУ прорвали самую сложную российскую оборону

На строительство обороны оккупанты потратили 60% своего времени

Украинским защитникам удалось прорвать первую линию обороны оккупантов и теперь ожидается более быстрое продвижение. Уже сейчас ВСУ давят на более слабую вторую линию обороны.

Об этом рассказал командующий Украинской Таврической группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий украинской группировкой на юге Украины, в интервью The Guardian, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска подошли к очередной серии подготовленных российских оборонных позиций на отдельных участках в районе Работиного на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым слоем обороны", — говорится в сообщении.

Тарнавский отмети, что на строительство обороны оккупанты потратили 60% своего времени. Прорванный ряд оборонных позиций состоит из системы взаимосвязанных российских окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями

Командующий прокомментировал важность украинских усилий на юге Украины и предположил, что украинское продвижение в западной Запорожской области является оперативным приоритетом.

В свою очередь Представитель Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что минные поля вблизи следующей серии российских оборонных позиций менее плотны. Штупун и Тарнавский заявили, что украинские силы разворачивают больше техники в этих районах и маневрируют больше техники и войск к следующему российскому оборонному слою.

Сейчас украинские войска могут мочь иметь лучшие позиции для свободного маневра в тактическом тылу прорванного российского оборонительного слоя. Тарнавский считает, что ВСУ успешно прорвали самую сложную российскую оборону. Теперь они имеют лучшие позиции для более свободного маневра в тактическом тылу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что война с российскими оккупантами может завершиться уже до конца 2023 года.