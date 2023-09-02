Война — день 556: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты давят на востоке

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают проводить контрнаступление и смогли добиться продвижения на западе Запорожской области и в районе Бахмута, а в ответ на это оккупанты пытаются давить на Купянском направлении. При этом в россии все сильнее ощущают последствия войны, поскольку взрывы звучат во все более отдаленных районах, а на фронт приходится мобилизировать все больше людей, хотя это и не приносит никакого результата.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Белый дом на следующей неделе планирует объявить о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

С данными за 30 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 553: ракетный обстрел Киева и Одессы, ВСУ продвигаются в районе Бахмута

О том, что происходило 31 августа, читайте в материале: Война — день 554: ВСУ прорываются на юге, на территории россии все чаще звучит "бавовна"

Информацию за 1 сентября смотрите по ссылке: Война — день 555: Украина встречает новую осень заметными успехами на фронте