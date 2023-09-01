"Будет пылать...": Данилов сделал интересный намек, говоря о дальнобойном оружии
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Разработка дальнобойного оружия является довольно сложным процессом
Российские оккупанты уже начинают явно ощущать на себе украинское дальнобойное оружие. Однако для них это только начало этой истории, ведь уже совсем скоро у них запылает еще больше, и в прямом и в переносном смыслах.
Об этом в пятницу, 1 сентября, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. При этом важно учесть, что Украина в отличие от страны-агрессора не сражается с простыми гражданами рф.
"То, что касается нашего оружия, оно используется сугубо по военным объектам согласно всем нормативно-правовым международным правилам", — сказал он.
Данилов подчеркнул, что украинские войска не атакуют детские сады, школы, больницы или другие места, где, возможно, могут находиться гражданские. В этом он видит принципиальную разницу между Украиной и россией, скольку последняя не раз наносила удары по людным местам и гражданским объектам.
Секретарь СНБО отметил, что что первый указ по ракетной программе был еще 1 марта 2020 года, а соответствующее решение по этому готовилось в январе-феврале того же года. Он добавил, что разработка дальнобойного оружия является довольно сложным процессом.
"Для того чтобы она была современной и давала расстояние в тысячи километров, — это мощная работа больших коллективов", — объяснил Данилов.
Он говорит, что на сегодняшний день уже можно говорить о том, что Украина имеет результат, а в ближайшее время Данилов анонсирует настоящий "пожар"
"Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова", — подчеркнул он.
В Украине продолжается производство дальнобойного оружия и дальность 700 км не является пределом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 сентября россию атаковали неизвестные дроны. В связи с этим в столичных аэропортах объявлен план "Ковёр", а часть рейсов отменена или задержана.