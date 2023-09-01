"Будет пылать...": Данилов сделал интересный намек, говоря о дальнобойном оружии

Разработка дальнобойного оружия является довольно сложным процессом

Российские оккупанты уже начинают явно ощущать на себе украинское дальнобойное оружие. Однако для них это только начало этой истории, ведь уже совсем скоро у них запылает еще больше, и в прямом и в переносном смыслах.

Об этом в пятницу, 1 сентября, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. При этом важно учесть, что Украина в отличие от страны-агрессора не сражается с простыми гражданами рф.

"То, что касается нашего оружия, оно используется сугубо по военным объектам согласно всем нормативно-правовым международным правилам", — сказал он.

Данилов подчеркнул, что украинские войска не атакуют детские сады, школы, больницы или другие места, где, возможно, могут находиться гражданские. В этом он видит принципиальную разницу между Украиной и россией, скольку последняя не раз наносила удары по людным местам и гражданским объектам.

Секретарь СНБО отметил, что что первый указ по ракетной программе был еще 1 марта 2020 года, а соответствующее решение по этому готовилось в январе-феврале того же года. Он добавил, что разработка дальнобойного оружия является довольно сложным процессом.

"Для того чтобы она была современной и давала расстояние в тысячи километров, — это мощная работа больших коллективов", — объяснил Данилов.

Он говорит, что на сегодняшний день уже можно говорить о том, что Украина имеет результат, а в ближайшее время Данилов анонсирует настоящий "пожар"

"Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова", — подчеркнул он.

В Украине продолжается производство дальнобойного оружия и дальность 700 км не является пределом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 сентября россию атаковали неизвестные дроны. В связи с этим в столичных аэропортах объявлен план "Ковёр", а часть рейсов отменена или задержана.