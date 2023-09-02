Ночью беспилотники атаковали Крымский мост и не только: что известно

Все попытки удара по мосту якобы были пресечены

Министерство обороны россии заявило об атаке на Крымский мост поздно ночью 1 сентября. Якобы около 23:15 его пытался атаковать морской беспилотник, который, по данным ведомства был уничтожен в акватории Черного моря.

Об этом минобороны рф сообщило в своем Telegram-канале. По его данным, попыток атаковать Крымский мост было три, традиционно в рф обвиняют в атаках "киевский режим".

"Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", — сказано в сообщении.

Сообщение о повторной атаке на мост появилось в 2:10 2 сентября. В минобороны рф также написали, что второй морской беспилотник был уничтожен. Третья попытка ударить по мосту якобы с тем же результатом зафиксирована в 2:20. Важно учитывать, что российские ведомства и СМИ регулярно подают искаженную либо ложную информацию, независимо от реального положения дел, заявляя, что "все атаки отбиты", а "потерь и разрушений нет".

Кроме того российское минобороны сообщило об атаке беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории рф. По его информации, это произошло 1 сентября около 23:00.

"Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.

Как ранее рассказывал "Телеграф", россияне создали вокруг Крымского моста заграждение для защиты от украинских морских дронов. Они расположили вокруг него семь барж, между которыми, вероятно, натянули специальные сетки для того, чтобы не давать подводным и надводным аппаратам добраться до моста.