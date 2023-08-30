Баржи возле Крымского моста не затоплены, но есть одно "но": новые снимки со спутника

Баржи могут быть только основой заграждения от морских дронов

Баржи возле Керченского моста в Крыму, которые там разместили россияне, на самом деле не "затоплены". Скорее всего, они поставлены на якорь.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от сервиса Planet.com высокого разрешения, которые публикует "Реалии. Крым". Возможно, заграждение от украинских морских дронов вскоре доработают.

Так, на фото со спутника видны семь барж, которые расположены вдоль Керченского моста. Вероятно, они не затоплены, как было сказано до этого, а лишь закреплены при помощи якоря на одном месте. Предполагается, что баржи будут использоваться в качестве основы для дальнейших российских заграждений от украинских морских дронов.

Ранее в сети появились снимки пяти барж у Крымского моста между островом и косой Тузла. Сообщалось, что они затоплены на расстоянии примерно 200 метров друг от друга. Этого места вполне достаточно для прохождения морского дрона. Поэтому россияне могли натянуть между баржами специальные сетки, которые должны будут мешать подводным и надводным аппаратам добраться до моста.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что, несмотря на укрепление защиты, россияне отрицают успешные атаки на Крымский мост. По их словам, ПВО справляется со всеми ракетами и другими угрозами.