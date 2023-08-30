Баржі біля Кримського мосту не затоплені, але є одне "але": нові знімки із супутника

Баржі можуть бути лише основою загородження від морських дронів

Баржі біля Керченського мосту в Криму, які там розмістили росіяни, насправді не "затоплені". Швидше за все, вони поставлені на якір.

Про це свідчать нові супутникові знімки від сервісу Planet.com високої роздільної здатності, які публікує "Реалії. Крим". Можливо, загородження від українських морських дронів незабаром доопрацюють.

Так, на фото із супутника видно сім барж, які розташовані вздовж Керченського мосту. Ймовірно, вони не затоплені, як було сказано раніше, лише закріплені з допомогою якоря на одному місці. Передбачається, що баржі будуть використовуватися як основа для подальших російських загороджень від українських морських дронів.

Раніше у мережі з’явилися знімки п’яти барж біля Кримського мосту між островом та косою Тузла. Повідомлялося, що вони затоплені приблизно 200 метрів одна від одної. Цього місця цілком достатньо для проходження морського дрона. Тому росіяни могли натягнути між баржами спеціальні сітки, які повинні заважати підводним і надводним апаратам дістатися мосту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що попри зміцнення захисту росіяни заперечують успішні атаки на Кримський міст. За їхніми словами, ППО справляється з усіма ракетами та іншими загрозами.