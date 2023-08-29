Не стали чекати ЗСУ: росіяни самі затопили свої судна (супутникові фото)

Під час війни проти України такий крок росіяни застосовують уперше

Росіяни, очевидно, оцінили ефективність українських морських дронів, оскільки вирішили перекрити їм шлях у районі мосту через Керченську протоку.

Як пише SkyNews, супутникові знімки показують, що протягом семи днів (19-26 серпня), в районі мосту з’явилося шість темних об’єктів, які можуть бути затопленими поромами.

Зазначається, що ці плями знаходяться на рівній відстані одна від одної, що може свідчити про бажання окупантів створити там своєрідну лінію оборони українських морських безпілотників. Очікується, що між ними буде натягнута бонова загорода.

Аналітик з питань безпеки Майкл Кларк зазначив, що подібна стратегія є далеко не новою і часто використовується у світі, проте під час російського вторгнення в Україну таке було помічено вперше.

Зміна ситуації біля мосту у Керчі

"Це велика територія, тому вам знадобиться кілька кораблів, а потім якийсь бар’єр між ними, це можуть бути ланцюги або сталеві сітки, щоб нічого не могло пройти", — зазначив Кларк.

За словами експерта, це є "старою відповіддю на нову загрозу", оскільки росіяни використали цю тактику ще 200 років тому.

Як відомо, до такої тактики росіяни вдавалися під час Кримської війни 1853-56 років. Тоді під час Севастопольської оборони росіяни вирішили не допустити проходження флоту Британії та Франції до Севастопольської бухти і затопили там 5 лінійних кораблів та 2 фрегати.

Зазначимо, що 16 серпня СБУ вперше офіційно показала свої надводні дрони, якими вражає ворожі судна. Апарати прозвали "SeaBaby", що перекладається українською мовою як "Морський малюк", що співзвучно з прізвищем голови СБУ Василя Малюка.