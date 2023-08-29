Не стали дожидаться ВСУ: россияне сами затопили свои суда (спутниковые фото)

Во время войны против Украины такой шаг россияне применяют впервые

Россияне по всей видимости оценили эффективность украинских морских дронов, поскольку решили перекрыть им путь в районе моста через керченский пролив.

Как сообщает SkyNews, спутниковые снимки показывают, что в течение семи дней (19-26 августа), в районе моста появилось шесть темных объектов, которые могут быть затопленными паромами.

Отмечается, что эти пятна находятся на равном расстоянии друг от друга, что может свидетельствовать о желании оккупантов создать там своеобразную линию обороны от украинских морских беспилотников. Ожидается, что между ними будет натянуто боновое заграждение.

Аналитик по вопросам безопасности Майкл Кларк отметил, что подобная стратегия является далеко не новой и часто используется в мире, однако во время российского вторжения в Украину такое было замечено впервые.

Изменение ситуации возле моста в Керчи

"Это большая территория, поэтому вам понадобится несколько кораблей, а затем какой-то барьер между ними, это могут быть цепи или стальные сети, чтобы ничего не могло пройти", — отметил Кларк.

По словам эксперта, это является "старым ответом на новую угрозу", поскольку россияне использовали эту тактику еще 200 лет назад.

Как известно, к подобной тактике россияне прибегали во время Крымской войны 1853-56 годов. Тогда во время Севастопольской обороны россияне приняли решение не допустить прохождения флота Британии и Франции в Севастопольскую бухту и затопили там 5 линейных кораблей и 2 фрегата.

Отметим, что 16 августа СБУ впервые официально показала свои надводные дроны, которыми поражает вражеские суда. Аппараты прозвали "SeaBaby", что переводится на украинский язык как "Морський малюк", что созвучно с фамилией главы СБУ Василия Малюка.