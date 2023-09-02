В Кривом Роге прогремели мощные взрывы: появились первые подробности (обновлено)

Информации о повреждениях или жертвах пока нет

Утром 2 сентября в Кривом Роге прозвучали мощные взрывы, а сразу за ними прозвучала воздушная тревога. Местные власти просят жителей не паниковать, а позже сообщили об успешной работе ПВО.

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе все нормально. Более конкретную информацию он пообещал предоставить позже.

В то же время местные жители сообщали, что в одном из районов города виден дым. Мониторинговые группы и Telegram-каналы Днепропетровской области оповещали, что возможно было применено по городу баллистическое оружие. Также над городом был замечен разведывательный БПЛА.

Позже Александр Вилкул сообщил, что оккупанты пытались ударить по Кривому Рогу, однако силы ПВО успешно отработали и сбили цель. Также он напомнил пользователям соцсетей, что о работе ПВО нельзя сообщать в период воздушной тревоги, а можно только после ее отбоя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Крымский мост снова атаковали БПЛА. В Минобороны россии заявляют, что якобы успешно отбили атаку.