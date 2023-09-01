В Винницкой области есть прилет и пострадавшие: что известно о последствиях ракетного удара по Украине
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В большинстве областей Украины в это утро были слышны звуки сирен воздушной тревоги, российские оккупанты атаковали "Калибрами". Одна из ракет попала в частное предприятие в Винницкой области.
Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Враг запустил две ракеты "Калибр" из акватории Черного моря (район Феодосия).
"Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", — сказано в сообщении.
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