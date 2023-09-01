В Украине объявляли тревогу из-за ракетной опасности: где слышали взрывы

Воздушная тревога длилась около часа

В большинстве областей Украины этим утром были слышны звуки сирен воздушной тревоги — из-за возможности ракетного удара. Российские оккупанты запускали "Калибры" из акватории Черного моря.

О возможной опасности украинцев предупредили в Воздушных Силах Украины. Изначально тревога объявлялась для Херсонщины, Николаевщины, Черкасщины, Днепропетровщины и Кировоградщины, однако впоследствии "покраснела" почти вся страна.

Согласно сообщению мониторинговых каналов, крылатые ракеты очень много маневрировали, вероятно, пытаясь истощить наших бойцов ПВО. Также в небо была поднята наша боевая авиация.

Известно, что звуки взрывов слышали в это утро жители Житомирской и Винницкой областей. По предварительным данным, это работа средств противовоздушной обороны. Ожидается уточнение от военных или представителей местной власти.

Следует также отметить, что многие военные просят украинцев быть осмотрительными и не игнорировать сигналы тревоги особенно 1 сентября, когда россияне могут попытаться испортить детям начало нового учебного года.

Напомним, что в последние дни августа враг уже пытался атаковать Украину ракетами. Тогда ряд взрывов слышали в Киеве и Одессе.

С другой стороны – в самой России все чаще начинают тоже звучать громкие хлопанья. Да, этой ночью автоматные очереди слышали жители Пскова – вероятно, шла "охота" на дроны.