У Кривому Розі пролунали потужні вибухи: з’явилися перші подробиці (оновлено)

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає

Вранці 2 вересня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи, а одразу за ними пролунала повітряна тривога. Місцева влада просить мешканців не панікувати, а пізніше повідомила про роботу ППО.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті все нормально. Більш конкретну інформацію він пообіцяв надати пізніше.

Водночас місцеві жителі повідомляля, що в одному з районів міста видно дим. Моніторингові групи та Telegram-канали Дніпропетровської області оповістили, що можливо було застосовано містом балістичну зброю. Також над містом було помічено розвідувальний БПЛА. Інформації про пошкодження у місті немає, про постраждалих також нічого не відомо.

Пізніше Олександр Вілкул повідомив, що окупанти намагалися вдарити по Кривому Розі, проте сили ППО успішно відпрацювали та збили ціль. Також він нагадав користувачам соцмереж, що про роботу ППО не можна повідомляти в період повітряної тривоги, а можна лише після її відбою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кримський міст знову атакували БПЛА. У Міноборони росії заявляють, що нібито успішно відбили атаку.