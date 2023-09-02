Вночі безпілотники атакували Кримський міст і не лише: що відомо

Усі спроби удару по мосту нібито були блоковані

Міністерство оборони росії заявило про атаку на Кримський міст пізно вночі 1 вересня. Нібито близько 23:15 його намагався атакувати морський безпілотник, який, за даними відомства, було знищено в акваторії Чорного моря.

Про це міноборони рф повідомило у своєму Telegram-каналі. За його даними, спроб атакувати Кримський міст було три, традиційно звинувативши у них "київський режим".

"Київським режимом було здійснено спробу завдання терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення про повторну атаку на міст з’явилося о 2:10 2 вересня. У міноборони рф також написали, що другий морський безпілотник був знищений. Третя спроба вдарити по мосту нібито з тим самим результатом зафіксована о 2:20. Важливо враховувати, що російські відомства та ЗМІ регулярно подають спотворену чи хибну інформацію, незалежно від реального стану справ, заявляючи, що "всі атаки відбиті", а "втрат і руйнувань немає".

Крім того, російське міноборони повідомило про атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу по території росії. За його інформацією, це сталося 1 вересня близько 23.00.

"Українського БПЛА було перехоплено над територією Бєлгородської області", — заявили у відомстві.

Як раніше розповідав "Телеграф", росіяни створили довкола Кримського мосту загороду для захисту від українських морських дронів. Вони розташували навколо нього сім барж, між якими, мабуть, натягли спеціальні сітки для того, щоб не давати підводним і надводним апаратам дістатися мосту.