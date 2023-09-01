На Вінничині є приліт та постраждалі: що відомо про наслідки ракетного удару по Україні

Постраждалим надають медичну допомогу

Зранку у п'ятницю, 1 вересня, у більшості областей України лунали звуки сирен повітряної тривоги, російські окупанти атакували нашу країну "Калібрами". Одна з ракет влучила в приватне підприємство на Вінниччині.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних Сил України. Ворог запустив дві ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

"Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, повітряну тривогу у Вінницькій області було оголошено близько 4:30 1 вересня. О 5:35 дали відбій.

Як повідомляли моніторингові канали, крилаті ракети дуже багато маневрували, ймовірно, намагаючись виснажити наших бійців ППО. У небо також було піднято нашу бойову авіацію. Повідомлялося, що окрім Вінницької області, звуки вибухів також чули жителі Житомирщини, судячи з усього, це була робота засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, крилата ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км, головна її небезпечність швидкість, яка сягає 180 — 240 м/с. Крім того, ця ракета йде на малих висотах і здатна маневрувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це знижує ефективність роботи по ній не лише українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.

Як повідомляв "Телеграф", у перший день осені територія росії знову була атакована безпілотниками, у тому числі й поряд із Люберцями була зафіксована спроба прольоту БПЛА до москви. У столичних аеропортах оголошено план "Килим".