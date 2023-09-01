В Україні оголошували тривогу через ракетну небезпеку: де чули вибухи

Повітряна тривога тривала близько години

У більшості областей України цього ранку було чути звуки сирен повітряної тривоги — через можливість ракетного удару. Російські окупанти запускали "Калібри" із акваторії Чорного моря.

Про можливу небезпеку українців попередили у Повітряних Силах України. Початково тривога оголошувалася для Херсонщини, Миколаївщини, Черкащини, Дніпропетровщини та Кіровоградщини, однак згодом "почервоніла" мало не вся країна.

Згідно із повідомленням моніторингових каналів, крилаті ракети дуже багато маневрували, ймовірно, намагаючись виснажити наших бійців ППО. Також у небо була піднята наша бойова авіація.

Наразі відомо, що звуки вибухів чули цього ранку жителі Житомирської та Вінницької областей. За попередніми даними, це — робота засобів протиповітряної оборони. Очікується уточнення від військових або ж представників місцевої влади.

Слід також зазначити, що чимало військових просять українців бути обачними та не ігнорувати сигнали тривоги особливо 1 вересня — коли росіяни можуть спробувати зіпсувати дітям початок нового навчального року.

Нагадаємо, що в останні дні серпня ворог уже намагався атакувати Україну ракетами. Тоді низку вибухів чули у Києві та Одесі.

З іншого боку — у самій рф все частіше починають теж звучати гучні бахкання. Так, цієї ночі автоматні черги чули жителі Пскова — ймовірно, йшло "полювання" на дрони.