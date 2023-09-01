Війна — день 555: Україна зустрічає нову осінь помітними успіхами на фронті
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі п’ятниця, 1 вересня 2023 року. Поки українські діти всіма силами намагаються здобути освіту в умовах війни та йдуть до шкіл, військові кров’ю і потом продовжують звільняти все нові метри української землі. Не можуть радувати й нові досягнення, — Україна вже здатна вражати цілі на відстані 700 кілометрів і збирається збільшувати зону ураження.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 У Пскові чути автоматні черги, місцеві канали пишуть про відбиття атаки безпілотників.
Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:
Інформацію за 29 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 552: ЗСУ наступають на півдні, окупанти тиснуть у районі Куп’янська
З даними за 30 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 553: ракетний обстріл Києва та Одеси, ЗСУ просуваються в районі Бахмута
Про те, що відбувалося 31 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 554: ЗСУ прориваються на півдні, на території росії все частіше звучить "бавовна"