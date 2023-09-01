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Україна може почати повертати військовозобов’язаних з-за кордону: деталі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
minfin.com.ua

За дачу хабара, підробку документів та ухилення від мобілізації можуть змусити відповідати

Україна може почати домагатися екстрадиції військовозобов’язаних, які виїхали за кордон на підставі підроблених довідок військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це ввечері в четвер, 31 серпня, в ефірі національного телемарафону заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Відео його заяви вже тиражується у соцмережах.

На тлі масштабних перевірок ВЛК нардеп наголосив, що відповідальність несуть не лише ті, хто видав довідку за гроші, а й ті, хто купив її та скористався нею. Наразі правоохоронці не мають змоги притягнути порушників за кордоном до відповідальності, проте останнім часом посилилася міжнародно-правова допомога.

Так, українські правоохоронці можуть звернутися до колег практично у будь-якій країні світу (за винятком росії) із запитом про видачу військовозобов’язаних громадян, які незаконно виїхали з України.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони нестимуть відповідальність за законами за дачу хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", — наголосив Арахамія.

Варто зауважити, що 30 серпня президент України Володимир Зеленський висловлювався на засіданні РНБО про проблеми проходження ВЛК та обіцяв неприємності тим, хто виїхав з України за купленими довідками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні вирішили спростити проходження військово-лікарняної комісії.

Теги:
#Екстрадиція #Мобілізація #Військовозобов'язані #ВЛК #Давид Арахамія