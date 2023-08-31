Мобілізація не припиняється: як будуть роздавати повістки восени

В Україні виписують кілька видів повісток, одна з яких має на меті перевірити облік військовозобов'язаних

В Україні триває загальна мобілізація, тож шанс отримати повістку мають всі чоловіки від 18 до 60 років. Зазначимо, що мається на увазі саме повістка на явку у терцентр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Такі повістки видають для уточнення облікових даних. З осені ситуація не змінюватиметься, однак варто напружитися тим, хто почав навчання задля отримання другої вищої освіти в останній рік. Є ймовірність того, що для цієї категорії громадян відтермінування від мобілізації може бути скасоване.

Юристи зазначають, що законних підстав відмовитися від отримання повістки є три. Перша — неправильне написання прізвища, імені чи по батькові отримувача, друга — відсутність підпису голови ТЦК, третя — вручила особа, яка немає на те права. Однак наголошується, що незначна помилка — не є підставою для відмови, а в разі такої — мають скласти спеціальний акт в присутності свідків.

Надалі, ТЦК та СП може накладати штраф за порушення правил обліку, якщо такі знайдуться. Зазначимо, що якщо повістка була отримана, а людина до ТЦК не прийшла — можуть накласти адміністративну відповідальність та штраф 3400-5100 гривень, а навіть затримати силами поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримати повістку у вересні можна будь-де. Серед місць де вручення наголошується у законодавстві — дім та робота, однак може це статися і на вулиці, і навіть в іншому місті. В таких випадках діяти треба в залежності від того, чи це відрядження, чи зміна місця проживання.