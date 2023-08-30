Отсрочку от мобилизации хотят отменить еще для одной категории украинцев

В этом вопросе есть злоупотребления

В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование. Такая инициатива появилась в Верховной Раде.

Об этом рассказал представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Українським Новинам". Он считает, что это было бы справедливо.

"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – сказал Вениславский.

Он напомнил, что с началом полномасштабной войны выросло количество абитуриентов старше 30 лет. В некоторых случаях это происходит после длительного перерыва в обучении.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – считает Вениславский.

При этом, по его словам, некоторые люди действительно хотят развиваться в области науки. Однако есть и злоупотребления.

"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребление… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребления", – резюмировал нардеп.

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