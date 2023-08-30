Відстрочку від мобілізації хочуть скасувати ще для однієї категорії українців

У цьому питанні є зловживання

В Україні можуть скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту. Така ініціатива виникла у Верховній Раді.

Про це розповів представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю "Українським Новинам". Він вважає, що це було б справедливо.

"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", – сказав Веніславський.

Він нагадав, що з початком повномасштабної війни зросла кількість абітурієнтів віком від 30 років. У деяких випадках це відбувається після тривалої перерви у навчанні.

"Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила до аспірантури відразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає питання", — вважає Веніславський.

При цьому, за його словами, деякі люди справді хочуть розвиватися у галузі науки. Проте є й зловживання.

"Людина навчається на денній формі в будь-якому віці й має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть у багатьох закордонних вишах відкрили цілі факультети, бо це заробляння грошей та й в Україні теж почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", – резюмував нардеп.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли і як запрацює цифрова мобілізація і чи працюватиме вона взагалі. Ймовірно, нововведення почнуть діяти вже цієї осені.