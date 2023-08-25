Отсрочку от мобилизации могут получить представители еще одной профессии

Из-за войны с российскими оккупантами, в Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации, которой подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом некоторые имеют отсрочку от мобилизации и список этих людей хотят расширить.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Его авторы предлагают предоставлять отсрочку адвокатам.

Предлагается внести изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем внесения адвокатов в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Однако речь не обо всех, а только о двух категориях. Тех, кто имеет стаж работы не менее 10 лет и тех, кто внесен в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение необходимо, так как сейчас в Украине право отсрочку от мобилизации уже имеют судьи, прокуроры, сотрудники других правоохранительных органов. Однако адвокаты в этот список не входят.

По их мнению, такая ситуация несет в себе опасность нарушения принципа состязательности сторон. Может возникнуть положение, когда будет представлена ​​только сторона обвинения, а сторона защиты — отсутствовать.

"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, отсрочку от мобилизации в 2023 году имеют государственные служащие и сотрудники органов местного самоуправления, сотрудники предприятий, выполняющих мобилизационные задачи. Также не призывают научных сотрудников, преподавателей и представителей некоторых других профессий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к середине осени ТЦК СП получат доступ к реестрам Минюста, МВД, Центральной избирательной комиссии, МИД и Госпогранслужбы. По словам министра, сейчас уже подписываются совместные приказы с другими ведомствами, чтобы наладить обмен информацией.