Им придет повестка: кто из украинцев подпадает под мобилизацию в сентябре

Некоторые граждане могут пойти на войну только добровольно

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. О том, как это будет происходить в сентябре 2023 года рассказывает "Телеграф".

Для начала напомним, что Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Тут следует отметить, что хотя в мае 2023 года Верховная Рада снизила предельный призывной возраст до 25 лет, но президент Зеленский еще не подписал данный закон, а значит он не вступил в силу.

Тем не менее все вышеуказанные граждане могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины. Следовательно, получать повестки в армию летом будут:

пригодные для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;

пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;

ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины;

снятые, а также исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;

лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки в Украине.