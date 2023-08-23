Могут ли остановить маршрутку и вручить повестку: четкий ответ военных

Этот вопрос волнует многих

Война с российскими оккупантами продолжается, в Украине действует режим всеобщей мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку в любом общественном месте.

О том, могут ли вручить "приглашение в военкомат" в общественном транспорте, рассказал начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения ЭГРВ сектора мобилизационно-оборонной работы Запорожского областного ТЦК и СП, полковник Андрей Гуренко во время брифинга. Он уточнил, могут ли для этого останавливать транспорт.

Гуренко напомнил, что действующим законодательством не запрещено вручение повесток в общественных местах. Поэтому их могут выдавать где угодно, теоретически — и в транспорте.

В то же время останавливать троллейбусы, маршрутки и другой транспорт общественного пользования, по словам представителя Запорожского областного ТЦК и СП, имеют право только полицейские. Военные делать этого не могут.

"Остановить транспортное средство позволено органам Национальной полиции, если есть на то соответствующая причина у полицейского. Военнослужащий не имеет права остановить транспортное средство", — отметил Гуренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9566, которым в Украине хотят изменить правила вручения повесток. В частности, полномочия на вручение это документа хотят предоставить коммунальщикам.