В Украине могут изменить правила вручения повесток: чего ждать военнообязанным

Нововведениями предлагают улучшить процесс мобилизации

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9566, которым в Украине хотят изменить правила вручения повесток. В частности, полномочия на вручение это документа появятся у некоторых категорий граждан. Изменения хотят внести в ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Так, в новом законопроекте, автором которого стал нардеп Георгий Мазурашу, предлагают предоставить на законодательном уровне право на вручение повесток военнообязанным коммунальщикам и владельцам домов.

Вместе с этим гражданам хотят разрешить собирать информацию о военнообязанных и способствовать их прибытию в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Помимо такого нововведения в законопроекте предлагают улучшить процесс мобилизации в стране. То есть, чтобы работники ТЦК и СП уделяли больше внимания работе с мотивированными патриотами, которые хотят защищать Родину.

Отмечается, что тех граждан, которые по тем или иным причинам не хотят становиться военными, нужно максимально привлекать к работе над развитием и поддержанием экономике.

Как объясняется в пояснительной записке, обеспечить защиту нашей страны могут только те воины, которые имеют сильную мотивацию и готовы морально и физически отправиться на фронт и воевать против оккупантов. В то же время немотивированные мобилизованные нередко деморализуют сослуживцев и даже могут сдаться в плен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Андрей Межирицкий объяснил, считается ли повестка, брошенная в почтовый ящик, врученной и что грозит за ее игнорирование.