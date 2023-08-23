Чи можуть зупинити маршрутку та вручити повістку: чітка відповідь військових

Це питання хвилює багатьох

Війна з російськими окупантами продовжується, в Україні діє режим загальної мобілізації. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку у будь-якому громадському місці.

Про те, чи можуть вручити "запрошення до військкомату" у громадському транспорті, розповів начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження ЕГРВ сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного ТЦК та СП полковник Андрій Гуренко під час брифінгу. Він уточнив, чи для цього можуть зупиняти транспорт.

Гуренко нагадав, що чинним законодавством не заборонено вручення повісток у громадських місцях. Тому їх можуть видавати будь-де, теоретично — і в транспорті.

Водночас зупиняти тролейбуси, маршрутки та інший транспорт громадського користування, за словами представника Запорізького обласного ТЦК та СП, мають право лише поліцейські. Військові це робити не можуть.

"Зупинити транспортний засіб дозволено органам Національної поліції, якщо є на те відповідна причина в поліцейського. Військовослужбовець не має права зупинити транспортний засіб", — зазначив Гуренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №9566, яким в Україні хочуть змінити правила вручення повісток. Зокрема, повноваження на вручення цього документа хочуть надати комунальникам.