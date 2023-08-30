Операция "Цифровизация": как в Минобороны планируют усиливать мобилизацию

Начатая 24 февраля 2022 года всеобщая мобилизация в Украине не прекращалась ни на день.

Украинское правительство взяло четкий курс на цифровизацию системы призыва в стране. Кабмин утвердил электронный документооборот во время прохождения военно-врачебных комиссий, а именно они решают, может ли быть человек мобилизован. Таким образом, военкоматы смогут более эффективно выполнять план и набирать в армию больше людей, даже без дополнительных волн призыва.

Когда и как заработает цифровая мобилизация и будет ли работать вообще? В сложном вопросе разбирался "Телеграф".

Цифровая осень

Еще в мае, на фоне общественного возмущения дремучей бюрократией во время прохождения ВВК, в Минобороны анонсировали реформу этой системы. Прошло три месяца, и Кабмин разработал порядок электронного обмена медицинскими и другими документами между учреждениями здравоохранения, воинскими частями и ТЦК (военкоматами).

Согласно правительственному постановлению больницы, военкоматы, воинские части должны в электронной форме обмениваться справками ВВК, свидетельствами о болезни, выписками из медицинских карт и вообще любыми документами.

Зачем это нужно? В Минобороны уверяют, что цифровизация существенно "подсушит" бюрократическое болото во время прохождения ВВК и позволит избегать изнурительных очередей. Это верно. Но! Очевидно, что электронный документооборот будет более оперативным, соответственно и учет военнообязанных, а значит, и призыв по мобилизации станет более эффективным.

"Система учета военнообязанных в Украине несовершенна. Мы сталкиваемся с этим с 2014 года. За мобилизацию в стране отвечает государство, а конкретно Минобороны и Вооруженные Силы, и они не могут охватить всех граждан учетом", — объясняет "Телеграфу" военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Украине нужно наращивать темпы мобилизации? Очевидно, что да. Когда президент говорит о просьбе военных усилить мобилизацию, а начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов – о планах мо рф дополнительно призвать 450 тысяч человек, становится понятно, что и в Украине следует ожидать новую волну.

Однако, чтобы точно ответить на вопрос, понадобится ли усиление мобилизации, следует понимать, выполняется ли ее план, так как всеобщая мобилизация, начавшаяся 24 февраля 2022 года, не прекращалась ни на день.

Конкретные цифры плана мобилизации, конечно, гостайна, но состояние его выполнения в Минобороны комментируют.

"Утвержденный Верховной Радой план мобилизации еще не выполнен. Это значит, что у нас сегодня нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. То есть с правовой точки зрения у нас есть еще ресурс. Не думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет стоять вопрос об увеличении этой планки. К сожалению, мы несем потери, соответственно пополнение потерь — это важная история", — ответил министр обороны Алексей Резников на вопрос "Телеграфа".

Зафиксируем – дополнительно увеличивать цифры плана не надо, а выполнять его следует. Таким образом, условное усиление мобилизации – это усиление выполнения плана.

А такие меры в Минобороны точно планируют, анонсируя более масштабные цифровые изменения, не только в рамках реформы ВВК.

"Серьезно пришлось взяться за центры комплектования . Сейчас идет обновление кадрового состава в центрах комплектации. Более того, у нас идет серьезный процесс цифровизации: обмен данными между всеми ведомствами, которые держат реестры. Это МИД, Минюст, МВД, пограничники, Минсоц. Чтобы центры комплектации четко понимали – кто из мобилизационного резерва доступен, где он находится, например, у кого родился третий ребенок – автоматом реестр из Минюста это передает и становится понятно, что человек по закону не может быть мобилизован. Или кто-то получил от Минсоцполитики статус, что он ухаживает за инвалидом. Или пограничники скажут: выехало столько военнообязанных. И дальше вопрос — где они находятся", — подчеркнул Алексей Резников.

Когда же следует ожидать тотальной цифровизации военкоматов, а вместе с ней и усиления выполнения плана? Очевидно, уже этой осенью.

"Мы ожидаем, что в октябре, на 90% мы выйдем на понятный уровень цифровизации центров комплектации", – резюмировал министр обороны.

Между планами и реальностью

Однако в радужные планы Минобороны по цифровизации призыва (соответственно и усиления мобилизации) рискуют вмешаться в реалии жизни.

К примеру, могут банально не успеть до осени.

"За такой короткий промежуток времени (с мая 2023 года, когда в Минобороны анонсировали реформу. – Ред. ) можно сделать только отдельные сегменты системы", – объясняет "Телеграфу" эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

Проблему признают в Минобороны, но уверяют, что справятся.

"Сейчас сложнее всего бумажную историю перевести в цифру. Но в маленьких городах это почти завершено. Только в Киеве процесс еще продолжается", — объясняет Резников.

Кроме того, в Украине уже были попытки цифровизировать военный учет, но все они провалились.

"Еще в конце 2014 года вставал вопрос сведения всех баз в стране: избирателей, МВД, фискальной службы в единую сеть, чтобы каждый гражданин был охвачен военным учетом. Но это дело так и не было решено. Поэтому очень скептически к этому отношусь. Попыток было много, но ни одна история не была доведена до ума, – добавляет Селезнев.

Но может, на этот раз все будет иначе? По словам экспертов, надежд на это немного. Цифровой пессимизм объясняется двумя причинами.

Причина первая – организационная. "Технически можно сделать что угодно, но цифровизация документооборота, в первую очередь, это организационная задача, административная. Главная преграда – культура управления, которая в Украине очень низкая. Плохо структурированный хаос, из которого состоит деятельность любого украинского учреждения, невозможно оцифровать. Огромный объем задач не регламентирован: люди что-то делают, потому что так "деды" делали. Документооборот - это не только сделать реестр, это много задач, которые должны быть между собой согласованы. И война не стала допингом для системы государственного управления", – подчеркивает Химич.

Причина вторая – политическая. И вообще внутреннее сопротивление государственного аппарата. По словам Селезнева, занимавшего в 2014 году должность спикера Генштаба ВСУ, цифровизация военного учета не имела успеха раньше и потому, что отдельные государственные органы ее саботировали.

"Каждая из структур, имеющая данные о военнообязанных, не желала делиться такой информацией. Поэтому только если будет соответствующая политическая воля, это может произойти", – пояснил Селезнев.

Может быть, сейчас такая политическая воля есть?

"Представим, что появился национальный (более или менее достоверный) реестр военнообязанных. К нему нужно будет предоставить доступ десяткам тысяч человек в органах власти. Соответственно, информацию из реестра невозможно будет удержать, появятся копии или фрагменты реестра и рано поздно ли общество узнает, у кого какой статус в отношении военной службы.

И вдруг, например, мы узнаем, что многие публичные лица или их родственники не хотят служить. А наши чиновники предпочли бы, чтобы эта информация и дальше оставалась в тени, ведь это создаст для них слишком много дискомфорта. Возникают чисто политические риски. Потому что пока о детях Данилова говорят враги родного государства (российские пропагандистские СМИ утверждают, что взрослый сын секретаря СНБО Алексея Данилова живет в США. – Ред. ) – это одно, и можно делать poker face (безразличное выражение лица. — Ред .) , а когда каждый сотрудник полиции сможет зайти в реестр и посмотреть что там и как, делать poker face будет гораздо сложнее», – говорит Роман Химич.

Кроме того, как ни странно, цифровизации учета могут сопротивляться… в Минцифре.

"Цифровизированный документооборот с вероятностью 99% захотят интегрировать в "Дию". А действующее руководство Минцифры безумно упирается тому, чтобы "Дия" превратилась в инструмент раздачи повесток . "Дия" распространена и можно с ее помощью радикально увеличить количество раздачи повесток, но население будет реагировать отказом от "Дии", а это будет бить по интересам вице-премьера Федорова", — резюмировал Роман Химич.