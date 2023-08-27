"Проколы" с мобилизацией и военкомами: генерал рассказал, что не так делает украинская власть

Военкоматы — не самая коррумпированная часть Украины, но бороться с правонарушениями там надо.

Тема усиления мобилизации заиграла в августе новыми красками. Причем, как в Украине, где президент Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября 2023 года, так и в россии. По данным украинской разведки, в рф из-за больших потерь на фронте рассматривают возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек.

У нас тема мобилизации приправлена скандалами с незаконно обогатившимися военкомами. Дошло до того, что глава государства подписал указ с рекомендациями СНБО к главкому ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.

"Телеграф" обсудил ситуацию вокруг территориальных центров комплектования (ТЦК) с генералом армии, экс-главой Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николаем Маломужем.

— Считаю неправильным подход — всех военкомов под одну гребенку. Такое впечатление, что на них просто поставили клеймо "коррупционер". И на выход. Массовое увольнение областных военкомов, массовые обыски у представителей ТЦК, решение о расформировании прежнего кадрового состава — это какая-то кампанейщина, — считает Николай Маломуж.

По его словам, действительно, есть много фактов коррупции в разных структурах власти, управления, в том числе военных. Включая схематоз с военным имуществом, техникой, боеприпасами, амуницией, продуктами, мобилизационными мероприятиями.

— Но ведь коррупция у нас — не только в структурах Минобороны. Она пронизала практически все ветви власти. И об этом постоянно нам говорят западные партнеры. Тот же президент США Джо Байден открыто заявлял, что одним из препятствий для Украины на пути в НАТО является именно коррупция, — напоминает генерал.

Так что военкоматы — точно не самая коррумпированная часть Украины, считает эксперт. Хотя бороться с правонарушениями там, конечно, надо. Но не способом массовых увольнений, дискредитации самой структуры ТЦК, включая военно-врачебные комиссии, уверен Николай Маломуж. Подобные действия, ко всему прочему, подрывают уровень комплектации наших военнослужащих.

— ТЦК выполняли свою работу. Плохо ли, хорошо, но — выполняли. Наши войска получали и получают пополнения, — отмечает генерал.

Безусловно, продолжает он, в ТЦК были и есть факты превышения полномочий, коррупции, включая незаконное обогащение. Но этому способствовали, в том числе, органы власти. И делать сейчас виноватым исключительно военкомов — примитивно и некорректно, акцентирует эксперт.

— К тому же, с правовой стороны массовое увольнение областных военкомов, без предъявления им соответствующих обвинений — это нарушение прав человека, — поясняет Николай Маломуж. — По такой логике — давайте уволим всех, кто так или иначе задействован в сфере госзакупок, всех таможенников, весь госаппарат и так далее. И к чему мы придем?

Важно не совершать необдуманных шагов, не наказывать всех скопом, а спокойно и тщательно разбираться с каждым ТЦК, считает генерал. Какие там кадры, какие нарушения и так далее. Создать такие условия, которые поломают модели коррупции. Проводить соответствующие управленческие, правовые, информационные, организационные мероприятия. Переводить ряд процедур в электронный вид.

— А не устраивать громкие информационные кампании (ко всему прочему — неправовые), которые использует наш враг, — подчеркивает экс-глава Внешней разведки. — Ведь российские пропагандисты и состоящие на зарплате рф западные медиа и "аналитики" тут же схватились за тему — смотрите, в Украине тотальная коррупция в военной сфере! В плане информационно-психологической операции для россии — это подарок.

Скептически генерал относится и к намерению заменить всех военкомов фронтовиками. Безусловно, уточняет он, есть грамотные боевые офицеры, которые смогут стать качественными кадровиками в ТЦК. Но ведь есть и такие, кто может элементарно завалить эту работу. Лучше использовать их (если они по состоянию здоровья не могут более быть на фронте) не в центрах комплектования, от которых они далеки, а в учебных центрах, где передадут свой опыт тем, кто только готовится к отправке на фронт, считает Николай Маломуж.

— Из-за нынешней неразберихи в ТЦК уменьшилось количество призывников. Это видно невооруженным взглядом. Следует не просто хватать людей на улице, не раздавать повестки всем подряд, а сконцентрироваться на действительно важных направлениях. Стимулировать специалистов самим идти в ТЦК. Речь об айтишниках, ракетчиках, тех, кто является спецом в дроновом деле, радиолокационном. Это ценные кадры, которые так просто не найдешь. Их надо искать, стимулировать. Разумно использовать. А не направлять с оружием в руках на передовую, — отмечает эксперт.

Важен, подчеркивает он, грамотный анализ призывников. Кого, откуда, куда, почему и когда. Такое могут делать лишь компетентные специалисты в сфере комплектования кадров — мотивированные на высокий результат. И тут речь о стратегии, о государственной политике. Которых пока не наблюдается, констатирует Николай Маломуж.

— Решение об открытии для сотрудников ТЦК доступа ко многим госреестрам считаю опасной затеей, — признался генерал. — Военкомы не являются гарантами сохранения таких личных данных, которые дадут им реестры Минюста, МВД, ЦИКа, МИДа, Госпогранслужбы. К тому же, такое право им — это нарушение конституционных прав и свобод всех граждан, чьи данные станут доступны представителям территориальных центров комплектования. Давай лучше прекратим огульно обвинять всех военкомов и огульно же предоставлять ТЦК возможность шерстить практически все реестры (а как же гостайна, личные данные?). Куда важнее — нормально организовать работу военкоматов, а не пытаться запустить в Украине некое подобие репрессий.