"Проколи" з мобілізацією та військкомами: генерал розповів, що не так робить українська влада

Військкомати — не найкорумпованіша частина України, але боротися з правопорушеннями там треба

Тема посилення мобілізації заграла у серпні новими фарбами. Причому як в Україні, де президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року, так і в росії. За даними української розвідки, в рф через великі втрати на фронті розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.

У нас тема мобілізації приправлена скандалами з військкомами, що незаконно збагатилися. Дійшло до того, що глава держави підписав указ із рекомендаціями РНБО до головного ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

"Телеграф" обговорив ситуацію навколо територіальних центрів комплектування (ТЦК) з генералом армії, ексголовою Зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Миколою Маломужем.

— Вважаю неправильним підхід — усіх військкомів під один гребінець. Таке враження, що на них просто поставили тавро "корупціонер". І на вихід. Масове звільнення обласних військкомів, масові обшуки у представників ТЦК, рішення про розформування колишнього кадрового складу – це якась кампанійщина, – вважає Микола Маломуж.

За його словами, справді є багато фактів корупції в різних структурах влади, управління, у тому числі військових. Включаючи схематоз із військовим майном, технікою, боєприпасами, амуніцією, продуктами, мобілізаційними заходами.

— Але ж корупція у нас — не лише у структурах Міноборони. Вона пронизала практично всі гілки влади. І про це нам постійно говорять західні партнери. Той самий президент США Джо Байден відкрито заявляв, що однією з перешкод для України на шляху до НАТО є саме корупція, — нагадує генерал.

Тож військкомати — точно не найкорумпованіша частина України, вважає експерт. Хоча боротися із правопорушеннями там, звісно, треба. Але не способом масових звільнень, дискредитації самої структури ТЦК, включаючи військово-лікарські комісії, упевнений Микола Маломуж. Подібні дії, до того ж підривають рівень комплектації наших військовослужбовців.

- ТЦК виконували свою роботу. Чи погано, чи добре, але виконували. Наші війська отримували та отримують поповнення, — зазначає генерал.

Безумовно, продовжує він, у ТЦК були факти перевищення повноважень, корупції, включаючи незаконне збагачення. Але цьому сприяли, зокрема, органи влади. І робити зараз винним виключно військкомів — примітивно та некоректно, наголошує експерт.

— До того ж з правового боку масове звільнення обласних військкомів, без пред’явлення відповідних звинувачень — це порушення прав людини, — пояснює Микола Маломуж. — За такою логікою — давайте звільнимо всіх, хто так чи інакше задіяний у сфері держзакупівель, усіх митників, весь держапарат тощо. І до чого ми прийдемо?

Важливо не робити необдуманих кроків, не карати всіх гуртом, а спокійно і ретельно розбиратися з кожним ТЦК, вважає генерал. Які там кадри, які порушення тощо. Створити такі умови, які зламають моделі корупції. Проводити відповідні управлінські, правові, інформаційні, організаційні заходи. Перекладати ряд процедур на електронну форму.

— А не влаштовувати гучні інформаційні кампанії (до всього іншого — неправові), які використовує наш ворог, — наголошує ексглава Зовнішньої розвідки. — Адже російські пропагандисти і західні медіа і "аналітики", які перебувають на зарплаті росії, тут же схопилися за тему — дивіться, в Україні тотальна корупція у військовій сфері! У плані інформаційно-психологічної операції для рф це подарунок.

Скептично генерал відноситься і до наміру замінити всіх військкомів фронтовиками. Безперечно, уточнює він, є грамотні бойові офіцери, які зможуть стати якісними кадровиками у ТЦК. Але є й такі, хто може елементарно завалити цю роботу. Краще використовувати їх (якщо вони за станом здоров’я не можуть бути на фронті) не в центрах комплектування, від яких вони далекі, а в навчальних центрах, де передадуть свій досвід тим, хто тільки готується до відправки на фронт, вважає Микола Маломуж.

— Через нинішню плутанину в ТЦК зменшилася кількість призовників. Це видно неозброєним поглядом. Слід не просто хапати людей на вулиці, не роздавати повістки всім поспіль, а сконцентруватися на справді важливих напрямках. Стимулювати фахівців самим йти до ТЦК. Мова про айтішників, ракетників, тих, хто є фахівцем у дроновій справі, радіолокаційній. Це цінні кадри, які так просто не знайдеш. Їх треба шукати, стимулювати. Розумно використати. А не спрямовувати зі зброєю в руках на передову, — зазначає експерт.

Важливий, наголошує він, грамотний аналіз призовників. Кого, звідки, куди, чому та коли. Таке можуть робити лише компетентні фахівці у сфері комплектування кадрів, мотивовані на високий результат. І тут йдеться про стратегію, про державну політику. Яких поки що не спостерігається, констатує Микола Маломуж.

— Рішення про відкриття для співробітників ТЦК доступу до багатьох держреєстрів вважаю небезпечною затією, — зізнався генерал. — Військкоми не є гарантами збереження таких особистих даних, які дадуть їм реєстри Мін’юсту, МВС, ЦВК, МЗС, Держприкордонслужби. До того ж таке право їм — це порушення конституційних прав та свобод усіх громадян, чиї дані стануть доступними представникам територіальних центрів комплектування. Давай краще припинимо огульно звинувачувати всіх військкомів і огульно ж надавати ТЦК можливість шерстити практично всі реєстри (а як же держтаємниця, особисті дані?). Набагато важливіше — нормально організувати роботу військкоматів, а не намагатися запустити в Україні таку собі репресію.