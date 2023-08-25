Лікарську комісію буде проходити простіше: прийнято важливе для армії рішення

Заступник міністра перерахувала, які саме документи передаватимуть в електронному вигляді

Кабмін України ухвалив рішення про впровадження електронного документообігу під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у рамках її модернізації. Весь цей час документи передавалися виключно у паперовому вигляді, що ускладнювало роботу всіх структур.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, нововведення звільняє військовослужбовців від ролі "кур’єра".

Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки затверджено Кабміном у п’ятницю, 25 серпня. Більше не потрібно зберігати документацію щодо проходження ВЛК, лікування чи звільнення військовослужбовця, а також оформлення відпусток у паперовому вигляді.

Нововведення дозволить зробити всі процеси менш складними та розвантажить як ТЦК СП, госпіталі, військові частини, так і самих військовослужбовців. Документи необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК тепер можна буде отримати швидше, зокрема:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я;

ухвали військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідку ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної картки амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки на лікування чи звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витримки із наказів військової частини.

"Цей крок є частиною системної роботи Уряду України щодо покращення удосконалення роботи військово-лікарських комісій", — зазначила Ганна Маляр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ще у березні 2023 року Олексій Резніков анонсував трансформації в системі військово-лікарських комісій. Він докладно розповів, що саме планують змінити.