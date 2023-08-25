Врачебную комиссию проходить будет проще: принято важное для армии решение

Замминистра перечислила, какие именно документы будут передаваться в электронном виде

Кабмин Украины принял решение о внедрении электронного документооборота при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) в рамках ее модернизации. Все это время документы передавались исключительно в бумажном виде, что усложняло работу всех структур.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, нововведение освобождает военнослужащих от роли "курьера".

Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки утвержден Кабмином в пятницу, 25 августа. Больше не нужно хранить документацию касательно прохождения ВВК, лечения или увольнения военнослужащего, а также оформления отпусков в бумажном виде.

Нововведение позволит сделать все процессы менее сложными и разгрузит как ТЦК СП, госпитали, военные части так и самих военнослужащих. Документы необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК, теперь можно будет получить быстрее, в частности:

именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.

выдержки из приказов воинской части.

"Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-врачебных комиссий", — отметила Анна Маляр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что еще в марте 2023 года Алексей Резников анонсировал трансформации в системе военно-врачебных комиссий. Он подробно рассказал, что именно планируют изменить.