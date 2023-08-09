Выдают ли посольства украинцам повестки в армию: ответ МИДа

Зарубежные дипучреждения Украины должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов

Министерство иностранных дел Украины ничего не знает о практике выдачи повесток на мобилизацию нашим гражданам в отечественных дипучреждениях за рубежом.

Об этом в комментарии сайту "Телеграф" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Не слышал о таких случаях", — отмечает он. То же подтверждают и в пресс-службе ведомства: "Сейчас повестки не выдают".

Напомним, в последний раз Кабмин обновлял правила военного учета в конце декабря 2022 года. Именно тогда в них появился пункт о том, что зарубежные дипучреждения Украины должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Более того, как только гражданин призывного возраста стал на консульский учет или же снялся с него, дипучреждение должно в течение недели сообщить об этом соответствующий военкомат в Украине.

Больше о том, могут ли в посольстве или консульстве Украины вручить повестку, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Дипломаты-военкомы: могут ли посольства мобилизовать украинцев за границей".

Также напомним, "Телеграф" объяснял, что будет, если игнорировать "всеобщую повестку".