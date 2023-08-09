Дипломаты-военкомы: могут ли посольства мобилизовать украинцев за границей

Понятие "способствовать возвращению" военнообязанных и резервистов в Украину оказалось очень размытым

Уже больше полугода в Украине действуют новые правила ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно им, "опекать" потенциальных мобилизованных за рубежом обязаны дипучреждения Украины. В теории именно посольства и консульства должны помогать военкоматам призывать граждан, не находящихся в Украине.

Однако что происходит на самом деле? Как работает военный учет за пределами Украины? И можно ли получить повестку, придя в дипмиссию? Ответы на эти вопросы искал "Телеграф".

Дают ли за границей повестки?

В последний раз Кабмин обновлял правила военного учета в конце декабря прошлого года. Именно тогда в них появился пункт о том, что зарубежные дипучреждения Украины должны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Более того, как только гражданин призывного возраста стал на консульский учет или же снялся с него, дипучреждение должно в течение недели сообщить об этом соответствующий военкомат в Украине. То есть все строго. Но! Что это значит в действительности? Могут ли в конце концов в посольстве или консульстве вручить повестку?

В МИДе уверяют, что о такой практике не знают: "Не слышал о таких случаях", — говорит "Телеграфу" спикер министерства Олег Николенко. То же подтверждают и в пресс-службе ведомства: "Сейчас повестки не выдают".

Но давайте по порядку.

Во-первых, украинские дипучреждения за рубежом обязаны только: "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период)", — отмечается в тексте правил.

Как именно должно происходить такое "способствование" ни в правилах, ни в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано.

"Способствовать возврату" — это просто может быть разговор, — объясняет "Телеграфу" адвокат Александр Золотухин. – Даже если в консульстве будут информированы, что какие-то лица находятся в розыске в связи с тем, что они не явились в военкомат, вручить повестку они все равно не могут, но обязаны провести разговор, напомнить о конституционном долге. То есть "поспособствовать" возвращению. "Способствование" очень обобщенное слово, не имеющее точного юридического толкования, поэтому практическое применение нивелируется".

Во-вторых, дипломатов просто нет в списке лиц, которые могут вручать повестки.

"Никаких полномочий на вручение повесток у них нет", — уверяет "Телеграф" юрист Андрей Новак.

В-третьих, даже если бы дипломаты и могли бы выписывать повестки, по мнению экспертов издания, реализация такого права не имела бы содержания.

"В этом нет никакого смысла. Предположим, они выдадут повестку, человек не явился в военкомат, а привлечь к ответственности за то, что не явился, и наложить штраф может только начальник ТЦК. А дело такое рассматривается только в присутствии человека. То есть его надо доставить. А как? Нереально. Поэтому и нет смысла", — комментирует "Телеграфу" юрист Дмитрий Бузанов.

Кроме того, получение повесток в дипмиссиях явно не будет пользоваться особой популярностью среди тех, кто не собирается служить.

"А обязательства стать на консульский учет — нет", — объясняет Бузанов.

"Вопросы в практической реализации. Большинство выезжающих за границу людей не становятся на консульский учет и не появляются в посольство или консульство, пока им не понадобится какая-либо помощь", — добавляет Золотухин.

Тем не менее, определенный военный учет дипучреждения ведут.

"Учет в консульских учреждениях ведется и МИД ведет военный учет стоящих на консульском учете", — добавляет "Телеграфу" источник в управлении персоналом Генштаба ВСУ.

Эту информацию подтверждают и сами украинские граждане.

"Есть много мужчин, кто действительно боится получить повестку в консульстве, поэтому не ходит туда, — рассказывает украинский работник в Польше Алексей. – Я был в консульстве и становился на военный учет, и на самом деле процедура намного проще, чем в военкомате: просто записывают твои данные, военкомат, указанный в приписном, и все".

Но! Каков смысл в таком учете, если повестку все равно нельзя выписать?

"Человек не может быть военным "бездомным". Он где-то должен быть на учете или исключен с учета. Государство и военное руководство должно понимать где находятся люди, сколько их, какого они возраста, какая у них профессия, на кого можно или нельзя рассчитывать", – подчеркивает Новак.

Но опять же, как можно рассчитывать на того, кто не собирается возвращаться в Украину?

"Юридически такие механизмы существуют, но достичь их трудно, — уверяет Новак. — Первый вариант— если открыто уголовное производство, в частности, по уклонению от мобилизации и человек находится в розыске в связи с решением суда. Тогда можно обращаться в полицию соответствующей страны для экстрадиции".

Впрочем, добиться экстрадиции, по словам юристов, не так-то просто.

"Даже если человек совершил уголовное правонарушение. Например, с Польшей у Украины есть договор о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, но за такие военные правонарушения никто не экстрадирует, потому что это предусмотрено договором, а за неявку в военкомат тем более", — добавляет Бузанов.

"Второй вариант возвращения — принудительное выдворение из страны пребывания, если человек там совершил правонарушение. Но это уже не касается военного учета и мобилизации, это уже внутренние проблемы гражданина в стране пребывания", — резюмирует Андрей Новак.