В Украине вступил в силу новый порядок мобилизации: что изменилось с 1 августа
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О каких изменениях надо знать украинцам
В Украине в конце июля продлили всеобщую мобилизацию и военное положение, а потому в ближайшее время раздача повесток не прекратится. Кроме того, с 1 августа вступят в силу новые правила мобилизации.
Как рассказала спикер Черкасского территориального центра комплектации Алина Кривошея в комментарии "Суспільне", в первую очередь это коснется условий службы срочников.
Она отметила, что в Украине существует четыре вида повесток, однако повестки для прохождения срочной службы сейчас не выдаются, поскольку воинский призыв в настоящее время не осуществляется.
То есть в августе украинцы могут получить одну из трех видов повесток:
- Повестка для уточнения данных выдается людям, которые по тем или иным причинам не явились в военкоматы после объявления мобилизации. Их выдают, чтобы обновить данные о военнообязанном и узнать об изменениях семейного положения, образования, месте проживания и т.д.
- Повестка для прохождения ВВК выдается для уточнения состояния здоровья военнообязанного и получения заключения о его пригодности к прохождению воинской службы.
- Мобилизационное распоряжение выдается пригодным к службе мужчинам, когда их непосредственно призывают в ряды ВСУ.
Сам процесс выдачи повесток в Украине не поменялся, а потому их будут выдавать так же, как и раньше.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кому из украинцев не придет повестка в августе.