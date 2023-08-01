В Україні набув чинності новий порядок мобілізації: що змінилося з 1 серпня
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Про які зміни треба знати українцям
В Україні наприкінці липня продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан, а тому найближчим часом роздача повісток не припиниться. Крім того, з 1 серпня набудуть чинності нові правила мобілізації.
Як розповіла речник Черкаського територіального центру комплектації Аліна Кривошея у коментарі "Суспільне", насамперед це торкнеться умов служби строковиків.
Вона зазначила, що в Україні існує чотири види повісток, проте повістки для проходження термінової служби наразі не видаються, оскільки військовий призов нині не здійснюється.
Тобто у серпні українці можуть отримати одну з трьох видів повісток:
- Повістка для уточнення даних видається людям, які з тих чи інших причин не з’явилися у військкомати після оголошення мобілізації. Їх видають, щоб оновити дані про військовозобов’язаного та дізнатися про зміни сімейного стану, освіти, місце проживання тощо.
- Повістка для проходження ВЛК видається для уточнення стану здоров’я військовозобов’язаного та отримання висновку про його придатність до проходження військової служби.
- Мобілізаційне розпорядження видається придатним до служби чоловікам, коли їх безпосередньо закликають до лав ЗСУ.
Сам процес видачі повісток в Україні не змінився, а тому їх видаватимуть так само як і раніше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, кому з українців не прийде повістка у серпні.