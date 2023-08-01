В Україні набув чинності новий порядок мобілізації: що змінилося з 1 серпня

Про які зміни треба знати українцям

В Україні наприкінці липня продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан, а тому найближчим часом роздача повісток не припиниться. Крім того, з 1 серпня набудуть чинності нові правила мобілізації.

Як розповіла речник Черкаського територіального центру комплектації Аліна Кривошея у коментарі "Суспільне", насамперед це торкнеться умов служби строковиків.

Вона зазначила, що в Україні існує чотири види повісток, проте повістки для проходження термінової служби наразі не видаються, оскільки військовий призов нині не здійснюється.

Тобто у серпні українці можуть отримати одну з трьох видів повісток:

Повістка для уточнення даних видається людям, які з тих чи інших причин не з’явилися у військкомати після оголошення мобілізації. Їх видають, щоб оновити дані про військовозобов’язаного та дізнатися про зміни сімейного стану, освіти, місце проживання тощо.

Повістка для проходження ВЛК видається для уточнення стану здоров’я військовозобов’язаного та отримання висновку про його придатність до проходження військової служби.

Мобілізаційне розпорядження видається придатним до служби чоловікам, коли їх безпосередньо закликають до лав ЗСУ.

Сам процес видачі повісток в Україні не змінився, а тому їх видаватимуть так само як і раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, кому з українців не прийде повістка у серпні.