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В Україні набув чинності новий порядок мобілізації: що змінилося з 1 серпня

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 01 серпня 2023, 21:45
ЗСУ

Про які зміни треба знати українцям

В Україні наприкінці липня продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан, а тому найближчим часом роздача повісток не припиниться. Крім того, з 1 серпня набудуть чинності нові правила мобілізації.

Як розповіла речник Черкаського територіального центру комплектації Аліна Кривошея у коментарі "Суспільне", насамперед це торкнеться умов служби строковиків.

Вона зазначила, що в Україні існує чотири види повісток, проте повістки для проходження термінової служби наразі не видаються, оскільки військовий призов нині не здійснюється.

Тобто у серпні українці можуть отримати одну з трьох видів повісток:

  • Повістка для уточнення даних видається людям, які з тих чи інших причин не з’явилися у військкомати після оголошення мобілізації. Їх видають, щоб оновити дані про військовозобов’язаного та дізнатися про зміни сімейного стану, освіти, місце проживання тощо.
  • Повістка для проходження ВЛК видається для уточнення стану здоров’я військовозобов’язаного та отримання висновку про його придатність до проходження військової служби.
  • Мобілізаційне розпорядження видається придатним до служби чоловікам, коли їх безпосередньо закликають до лав ЗСУ.

Сам процес видачі повісток в Україні не змінився, а тому їх видаватимуть так само як і раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, кому з українців не прийде повістка у серпні.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Повістка