Чи видають посольства українцям повістки в армію: відповідь МЗС

Закордонні дипустанови України повинні вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Міністерство закордонних справ України нічого не знає про практику видачу повісток на мобілізацію нашим громадянам у вітчизняних дипустановах за рубежем.

Про це в коментарі сайту "Телеграф" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Не чув про такі випадки", — наголошує він. Те ж саме підтверджують і в прес-службі відомства: "Зараз повістки не видають".

Нагадаємо, останнього разу Кабмін оновлював правила військового обліку наприкінці грудня 2022 року. Саме тоді в них з’явився пункт про те, що закордонні дипустанови України повинні вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Більше того, як тільки громадянин призовного віку став на консульський облік, або ж знявся з нього, дипустанова повинна протягом тижня повідомити про це відповідний військкомат в Україні.

Більше про те, чи можуть в посольстві або консульстві України вручити повістку, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Дипломати-воєнкоми: чи можуть посольства мобілізувати українців за кордоном".

Також нагадаємо, "Телеграф" пояснював, що буде, якщо ігнорувати "загальну повістку".