Мобилизация не прекращается: как будут раздавать повестки осенью

В Украине выписывают несколько видов повесток, одна из которых — проверить учет военнообязанных

В Украине продолжается общая мобилизация, поэтому шанс получить повестку имеют все мужчины от 18 до 60 лет. Отметим, что подразумевается именно повестка на явку в терцентр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Такие повестки выдают для уточнения учетных данных. С осени ситуация не будет меняться, однако стоит напрячься тем, кто начал обучение для получения второго высшего образования в последний год. Есть вероятность того, что для этой категории граждан отсрочка от мобилизации может быть отменена.

Юристы отмечают, что законных оснований отказаться от получения повестки есть три. Первая — неправильное написание фамилии, имени или отчества получателя, вторая — отсутствие подписи главы ТЦК, третья — вручило лицо, не имеющее на то права. Однако отмечается, что незначительная ошибка — не основание для отказа, а в случае такового — должны составить специальный акт в присутствии свидетелей.

В дальнейшем ТЦК и СП может налагать штраф за нарушение правил учета, если таковые найдутся. Отметим, что если повестка была получена, а человек в ТЦК не пришел, могут наложить административную ответственность и штраф 3400-5100 гривен, а также задержать силами полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что получить повестку в сентябре можно где угодно. Среди мест, где вручение акцентируется в законодательстве — дом и работа, однако это может произойти и на улице, и даже в другом городе. В таких случаях действовать нужно в зависимости от того, командировка ли это, или смена места жительства.