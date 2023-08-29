Мобилизация продолжается: кто и где имеет право вручить повестку

В законодательстве акцентируется вручение повестки дома и на работе, однако не исключается и получение документа на улице

В Украине идет мобилизация и украинским мужчинам продолжают вручать повестки. Они должны включать определенные данные как получателя, так и терцентра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), куда вызывают мужчину. В то же время вручение повестки может состояться и за пределами населенного пункта, где приписан человек.

Юристы отмечают, что вручать повестки могут не только сотрудники ТЦК и СП, но и представители местного самоуправления, руководители компаний, где работает военнообязанный, а также управители домов. Получить повестку можно где угодно, ведь законодательством отдельных мест для вручения не выделено, однако отмечается, что проникать в жилье для вручения повестки нельзя без согласия лица.

Отметим, что с апреля вручение повесток разрешено ТЦК и СП независимо от места учета. Например, вручить повестку могут там, где человек реально проживает, если военнообязанный не уведомил соответствующий орган об изменении места жительства и не стал на учет. Уведомить об этом ТЦК — обязанность мужчин призывного возраста, украинцев по гражданству. Срок – 7 дней. Даже если эта командировка и длится более недели — надо извещать ТЦК, отмечает руководитель волонтерского движения "Адвокаты ВСУ" Евгения Рябека.

При вручении повестки, например на блокпосте во время транзита в другом городе, следует показать документ военного учета. Это может быть приписное, временное удостоверение или военный билет, не лишним будут и командировочные документы. При наличии военного билета с печатью об учете повестка на явку в ТЦК не выдается. Однако могут выдать документ на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Ее нужно проходить по месту учета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время прохождения ВВК можно получить отсрочку на лечение. Она может длиться максимум до полугода (учитывая все возможные продолжения) и предоставляется для лечения острых состояний заболевания.