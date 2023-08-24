Повестку вручают на работе: каким будет наказание за ее игнорирование

Если работник отказывается принимать повестку, работодатель должен уведомить об этом ТЦК

В ходе военного положения и общей мобилизации мужчины в Украине могут совершенно законно получать повестки на рабочем месте. Если процесс передачи выполнен работодателем правильно, военнообязанному необходимо ее принять. За отказ получать уведомление из ТЦК у мужчины могут быть неприятности.

Детально на этом вопрос ответили адвокаты Марина Бекало и Ростислав Кравец. Они объяснили, какое наказание может последовать за отказ принимать от своего руководства переданную ему через ТЦК повестку. Об этом пишет ТСН.

"За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3400-5100 грн согласно ст.210-1 КУоАП", – сказала Марина Бекало.

Отмечается, что состава уголовного правонарушения по статье 335 ККУ во время мобилизации не предусмотрено в том случае, если мужчина не прошел военно-врачебную комиссию. Должно быть официальное заключение, что военнообязанный является пригодным к службе.

Адвокат также указывает на то, что пока мужчина не пройдет ВВК, он не может считаться пригодным. Соответственно, протокол составить невозможно.

По словам адвоката Ростислава Кравеца, в случае, если работник отказывается принимать повестку, работодатель должен уведомить об этом ТЦК, составив об этом акт.

"В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, нарушившего условия военного учета или условия мобилизации. Работник может получить копии этого постановления и обжаловать его в суде. Если на этом этапе будет возбуждено уголовное производство, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными", — сказал Кравец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ТКЦ и СП рассказали, где военнообязанным мужчинам в Украине не могут выдавать повестки.