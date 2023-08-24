Повістку вручають на роботі: яким буде покарання за її ігнорування

Якщо працівник відмовляється приймати повістку, роботодавець повинен повідомити про це ТЦК

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки в Україні можуть цілком законно отримувати повістки на робочому місці. Якщо процес передачі виконаний роботодавцем правильно, військовозобов’язаному необхідно її прийняти. За відмову отримувати повідомлення з ТЦК у чоловіка можуть бути неприємності.

Детально на це запитання відповіли адвокати Марина Бекало та Ростислав Кравець. Вони пояснили, яке покарання може наслідувати відмову приймати від свого керівництва передану йому через ТЦК повістку. Про це пише ТСН.

"За неявку по повістці або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу від 3400-5100 грн згідно ст. 210-1 КУпАП", — сказала Марина Бекало.

Зазначається, що складу кримінального правопорушення за статтею 335 ККУ під час мобілізації не передбачено, якщо чоловік не пройшов військово-лікарську комісію. Має бути офіційний висновок, що військовозобов’язаний є придатним до служби.

Адвокат також вказує на те, що доки чоловік не пройде ВЛК, він не може вважатися придатним. Відповідно протокол скласти неможливо.

За словами адвоката Ростислава Кравеця, у разі якщо працівник відмовляється приймати повістку, роботодавець повинен повідомити про це ТЦК, склавши про це акт.

"Надалі ТЦК може скласти ухвалу про адміністративне правопорушення на працівника, який порушив умови військового обліку або умови мобілізації. Працівник може отримати копії цієї постанови та оскаржити її в суді. Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальне провадження, то органам досудового розслідування буде вкрай важко довести, що дії були навмисними", — сказав Кравець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ТКЦ та СП розповіли, де військовозобов’язаним чоловікам в Україні не можуть видавати повістки.