"Не мають права": у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки

Повістки можуть роздавати в громадських місцях

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Їх за законом можуть видавати скрізь, але є свої нюанси.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за словами полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка, представники військкоматів не мають права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування із метою роздачі повісток.

"Зупинити транспортні засоби дозволено органам Нацполіції, якщо є на це відповідна причина. Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб", — каже він.

При цьому військовий нагадав, що вручення повісток у громадських місцях не заборонено законом.

А про те, кого не торкнеться нова хвиля мобілізації, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, чи вважається врученою повістка у поштовій скриньці і що загрожує за її ігнорування.

Також ми повідомляли про те, що українцям почали надсилати повістки по СМС. "Телеграф" поцікавився у правозахисника Олександра Павличенка про те, що означають такі "документи" з правової точки зору.