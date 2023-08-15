Повістка у поштовій скриньці: чи вважається вона врученою і що загрожує за її ігнорування

"Запрошення до військкомату" має бути видано під розпис

Триває війна з російськими окупантами та дія загальної мобілізації. Військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістку в будь-якому місці, а останнім часом їх все частіше залишають у поштовій скриньці.

Про те, чи вважається така повістка врученою і яка відповідальність за її ігнорування, розповів адвокат Андрій Межирицький, пише "ТСН".

Він зазначив, що хоча "як людина і громадянин, військовозобов’язаний має зробити для себе висновки, коли побачив у поштовій скриньці повістку", чинним законодавством не передбачено будь-якої відповідальності, якщо чоловік не з’явився за повісткою, виявленою в поштовій скриньці і за яку не розписався.

Проте на практиці військкомат нерідко складає протокол про порушення правил мобілізації.

"Така повістка не вважається врученою. У цьому відношенні численна судова практика — ТЦК складає протокол про порушення правил мобілізації і накладає штраф за неявку за повісткою. Навіть якщо людина не розписалася за отримання повістки", — пояснив Межирицький.

Він додав, що були випадки, коли людині направили повістку поштою, вона не з’явилася, а потім щодо неї склали протокол про адміністративне правопорушення. Його також направили поштою. Людина не подала жодних пояснень і заперечень, не знаючи про те, що відбувається така ситуація. Керівник ТЦК виніс ухвалу про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн.

За словами адвоката, людина одночасно з відкриттям виконавчого провадження опиняється в Єдиному реєстрі боржників. Серед наслідків — заборона відкриття чи закриття банківських рахунків, їх блокування, заборона відчуження рухомого чи нерухомого майна.

Межирицький підкреслив, що повістка вважається отриманою, якщо людина, якій вона адресована, за неї розписалася.

"Повістка вручена тоді, коли її вручено особисто і є підпис. Все інше жодним чином це не може підмінити", — резюмував він.

Як раніше писав "Телеграф", адвокат Віра Тарасенко розповіла, чи можна проводити відеозйомку працівників територіального центру комплектування (ТЦК) під час вручення повістки.