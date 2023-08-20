"Не имеют права": в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки
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Повестки могут раздавать в общественных местах
В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Их по закону могут выдавать везде, но существуют свои нюансы.
Об этом сообщает "Телеграф".
Так, по словам полковника Запорожского областного ТЦК и СП Андрея Гуренко, представители военкоматов не имеют права останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения с целью раздачи повесток.
"Остановить транспортное средства разрешено органам Нацполиции, если есть на это соответствующая причина. Военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство", — говорит он.
При этом военный напомнил, что вручение повесток в общественных местах не запрещено законом.
А о том, кого не коснется новая волна мобилизации вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том, считается ли врученной повестка в почтовом ящике и что грозит за ее игнорирование.
Также мы сообщали о том, что украинцам начали присылать повестки по СМС. "Телеграф" поинтересовался у правозащитника Александра Павличенко о том, что означают такие "документы" с правовой точки зрения.