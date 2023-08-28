Повестка на медкомиссию: сколько отсрочки дадут, если у вас острое заболевание

Больные военнообязанные могут получить несколько месяцев для лечения, но срок можно продлить

Одним из четырех видов повесток, которые вручают в Украине, является повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Ее можно отсрочить в некоторых случаях. Отметим, что ВВК это, по сути, медосмотр, где военнообязанный должен пройти обследование у восьми врачей, включая кроме привычных терапевта и невропатолога, также и стоматолога, и дерматолога. Назначаются военнообязанному также определенные анализы.

Однако бывают случаи, когда повестку вручили человеку в состоянии острого заболевания. Как отмечает "24 канал", в таком случае военнообязанный имеет право на отсрочку. Его продолжительность до двух месяцев, предоставляемых для лечения.

В случае если болезнь в остром состоянии не прошла за эти два месяца, возможно продление на такой же срок. Максимальное количество получения такой отсрочки – три раза, общим сроком на полгода.

По истечении этого периода военнообязанный должен пройти медосмотр для определения, пригоден ли он к военной службе. Если заболевание не вылечивается через полгода — год, человека могут признать в службе непригодным и снять с военного учета.

Согласно приказу Минобороны Украины среди болезней, которые могут привести к снятию с учета: туберкулез, различные формы хронических и острых вирусных гепатитов В, ВИЧ, новообразования и опухоли (при некоторых состояниях возможна ограниченная пригодность), быстро прогрессирующая анемия, расстройства психики и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам, ограниченно пригодным к службе, не разрешат стать в ряды некоторых подразделений. В частности, десантных войск. В то же время им доступны другие виды прохождения службы.