Ограниченно пригодные украинцы подлежат мобилизации: в военкомате указали на важный нюанс

С некоторыми болезнями запрещено служить в пехоте или десантных войсках

В Украине продлили военное положение и мобилизацию, а это значит, что повестки по-прежнему могут раздавать в общественных местах, на работе и в другом месте. К слову, состояние здоровья не всегда является отсрочкой от вручения повестки и мобилизации в ряды ВСУ.

В Одесском ТЦК СП подробно рассказали про статус "ограниченно пригоден к военной службе". С таким заключение ВВК украинцы могут служить в армии, хоть и не во всех ее подразделениях.

Согласно определенным статьям в перечне болезней от Минобороны, расписание болезней предусматривает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально", но во время военного положения врачебно-военная комиссия (ВВК) принимает постановление с формулировкой "пригоден к военной службе". Однако есть ряд ограничений, которые прописаны в статьях 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Согласно приказу Минобороны Украины №402, если военнообязанный ограниченно пригоден к службе, то ему запрещается служить в:

десантных войсках;

плавсоставе флота;

морской пехоте;

спецструктурах.

Но в то же время разрешается проходить службу в:

частях или подразделениях обеспечения;

военкоматах (ТЦК и СП);

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Если же военнообязанный не согласен с выводом ВВК, то может его обжаловать в комиссии высшего уровня или суде. Для этого нужно подать иск или жалобу и приложить к нему все медицинские справки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет за игнорирование повестки, которую вручили на работе. Украинцам рассказали о последствиях и наказании.