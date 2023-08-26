Обмежено придатні українці підлягають мобілізації: у військкоматі вказали на важливий нюанс

З деякими хворобами заборонено служити у піхоті чи десантних військах

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію, а це означає, що повістки, як і раніше, можуть роздавати в громадських місцях, на роботі та в іншому місці. До речі, стан здоров’я не завжди є відстрочкою від вручення повістки та мобілізації до лав ЗСУ.

В Одеському ТЦК СП докладно розповіли про статус "обмежено придатний до військової служби". З таким висновком ВЛК українці можуть служити в армії, хоч і не в усіх її підрозділах.

Згідно з певними статтями у переліку хвороб від Міноборони, розклад хвороб передбачає формулювання "обмежена придатність або придатність визначається індивідуально", але під час воєнного стану лікарсько-військова комісія (ВЛК) приймає ухвалу з формулюванням "придатний до військової служби". Однак є низка обмежень, які прописані у статтях 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Згідно з наказом Міноборони України №402, якщо військовозобов’язаний обмежено придатний до служби, то йому забороняється служити у:

десантних військ;

плавскладі флоту;

морській піхоті;

спецструктурах.

Але в той же час дозволяється проходити службу в:

частинах чи підрозділах забезпечення;

військкоматах (ТЦК та СП);

установах, організаціях, навчальних закладах.

Якщо ж військовозобов’язаний не згоден із висновком ВЛК, то може його оскаржити в комісії вищого рівня чи суді. Для цього потрібно подати позов чи скаргу та додати до нього всі медичні довідки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде за ігнорування повістки, яку вручили на роботі. Українцям розповіли про наслідки та покарання.