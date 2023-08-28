Повістка на медкомісію: скільки відстрочки дадуть, якщо у вас гостре захворювання

Хворі військовозобов’язані можуть отримати кілька місяців на лікування, але термін можна продовжити

Один із чотирьох видів повісток, які вручають в Україні, є повістка на проходження військово-лікарняної комісії. Її можна відтермінувати в деяких випадках. Зазначимо, що ВЛК це по суті медогляд, де військовозобов’язаний має пройти обстеження у восьми лікарів, включаючи окрім звичних терапевта та невропатолога, також і стоматолога, і дерматолога. Призначаються військовозобов'язаному також певні аналізи.

Однак бувають випадки, коли таку повістку вручили людині в стані гострого захворювання. Як зазначає "24 канал", в такому випадку військовозобов’язаний має право на відтермінування. Його тривалість до двох місяців, надають задля лікування.

В разі якщо хвороба в гострому стані не минула за ці два місяці, можливе продовження на такий сами строк. Максимальна кількість отримання такої відстрочки — три рази, загальним строком на пів року.

Після закінчення цього періоду військовозобов’язаний має пройти медогляд для визначення, чи придатний він до військової служби. Якщо захворювання не виліковується за пів року — рік, людину можуть визнати до служби непридатною та зняти з військового обліку.

Згідно з наказом Міноборони України, серед хвороб які можуть привести до зняття з обліку: туберкульоз, різні форми хронічних та гострих вірусних гепатитів В, ВІЛ, новоутворення та пухлини (при деяких станах можлива обмежена придатність), швидко прогресуюча анемія, розлади психіки тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям, які обмежено придатні до служби, не дозволять стати до лав деяких підрозділів. Зокрема — десантних військ. Водночас їм доступні інші види проходження служби.