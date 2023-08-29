Мобілізація триває: хто і де має право вручити повістку

В законодавстві наголошується на врученні повістки вдома та на роботі, однак не виключається і отримання документа на вулиці

В Україні триває мобілізація і українським чоловікам продовжують вручати повістки. Вони мають містити в собі певні дані як одержувача, так і терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП), куди викликають чоловіка. Водночас вручення повістки може відбутися і поза межами населеного пункту, де приписана людина.

Юристи зазначають, що вручати повістки можуть не тільки співробітники ТЦК та СП, а й представники місцевого самоврядування, керівники компаній, де працює військовозобов'язаний, а також управителі будинків. Отримати повістку можна будь-де, адже законодавством окремих місць для вручення не виділено, однак зазначається, що проникати в житло для вручення повістки не можна без згоди особи.

Зазначимо, що з квітня вручення повісток дозволено ТЦК та СП в незалежності від місця обліку. Наприклад, вручити повістку можуть там, де людина реально проживає, якщо військовозобов'язаний не сповістив відповідний орган про зміну місця проживання та не став на облік. Сповістити про це ТЦК — обов'язок чоловіків призовного віку, українців за громадянством. Термін — 7 днів. Навіть якщо це відрядження і воно триває понад тиждень — треба сповіщати ТЦК, наголошує керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека.

При врученні повістки, наприклад, на блокпості під час транзиту в іншому місті, варто показати документ військового обліку. Це може бути приписне, тимчасове посвідчення чи військовий квиток, не зайвим будуть і документи про відрядження. При наявності військового квитка з печаткою про облік повістка на явку в ТЦК не видається. Однак можуть видати документ на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Її треба проходити за місцем обліку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час проходження ВЛК можна отримати відстрочку на лікування. Вона тривати може максимум до пів року (враховуючі всі можливі продовження) і надається для лікування гострих станів захворювання.