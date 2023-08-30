У тих, хто виїхав за кордон за фальшивими довідками лікарів, будуть проблеми — рішення Зеленського

Правоохоронці продовжать займатися лікарями-хабарниками

Володимир Зеленський обговорив із військовими та силовиками проблеми у сфері проходження військово-лікарської комісії. Також не оминули питання корупції у цій сфері. За словами президента, ті чоловіки, які виїхали з України за підробленими довідками, зіштовхнуться із серйозними проблемами.

Про це йшлося на засіданні РНБО у середу, 30 серпня. Глава держави доручив розібратися у питанні продажу підроблених довідок для виїзду з України.

Володимир Зеленський заявив, що необхідно провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо видачі довідок про інвалідність та непридатність до військової служби за період з 24 лютого до сьогодні. Правоохоронці мають зайнятися всіма випадками, коли рішення було прийнято явно безпідставно та незаконно.

"За результатами перевірки будуть зроблені висновки про тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії", — сказав президент.

Також Зеленський доручив розглянути можливість проходження ВЛК у цивільних медичних закладах, щоб розвантажити шпиталі. На засіданні РНБО вивчили статистику, як області працюють у цьому напрямку, і деякі регіони вже на 100% забезпечили розширення системи ВЛК на цивільні медичні установи.

"У всіх регіонах України має бути забезпечене повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні установи. Військове командування має повністю співпрацювати з цивільними медиками для вирішення цього питання", — резюмував Глава держави.

Крім того, необхідно завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК, щоб позбавитися черг, в яких військовозобов'язані змушені чекати на огляд та його рішення. На додаток до цього військове керівництво має переглянути систему визначення придатності до військової служби. Це необхідно для того, щоб розширити повноваження командирів залучати військових до виконання бойових завдань та викоренити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Також Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів простежити за тим, щоб ВЛК працювали більш ефективно та висновки давали лише професіонали. А тими кадрами, які беруть хабарі за липові довідки про непридатність і перевищують службові повноваження, і далі займатимуться правоохоронці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лікарську комісію військовим буде проходити простіше. Кабмін ухвалив важливе рішення.