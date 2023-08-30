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У тех, кто выехал за границу по фальшивым справкам врачей, будут проблемы - решение Зеленского

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
У тех, кто выехал за границу по фальшивым справкам врачей, будут проблемы - решение Зеленского Новость обновлена 30 августа 2023, 19:33

Владимир Зеленский обсудил с военными и силовиками проблемы в сфере прохождения военно-врачебной комссии. Также не обошли вопрос коррупции в этой сфере. По словам президента, те мужчины, которые выехали из Украины по поддельным справкам, столкнутся с серьезными проблемами.

Об этом шла речь на заседании РНБО в среду, 30 августа. Глава государства поручил разобраться в вопросе продажи поддельны справок для выезда из Украины.

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