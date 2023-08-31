Війна — день 554: ЗСУ прориваються на півдні, на території росії все частіше звучить "бавовна"

Оперативно про головне за добу

Українські військові розвивають успіх на двох напрямках, тоді як російські спроби наступати поступово видихаються через серйозні втрати. Щоб відновити сили, окупанти проводять перекидання військ на східний напрямок і намагаються відновити рух на Куп’янському та Бахмутському напрямах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За день у Нікополі впало 10 російських снарядів із важкої артилерії через що пошкоджено будівлі двох приватних підприємств, багатоповерхівку та сім автомобілів.

Про те, що відбувалося 28 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 551: ЗСУ прориваються на півдні, але окупанти чинять відчайдушний опір

Інформацію за 29 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 552: ЗСУ наступають на півдні, окупанти тиснуть у районі Куп’янська

З даними за 30 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 553: ракетний обстріл Києва та Одеси, ЗСУ просуваються в районі Бахмута